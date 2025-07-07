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Белстат озвучил выросшую на 65 рублей зарплату бюджетников в Беларуси

Белстат сообщил о росте зарплат бюджетников в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси зарплата выросла у работников в бюджетной сфере. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Национального статистического комитета.

Так, размер номинальной начисленной средней зарплаты в бюджетных организациях за май 2025-го составил 2084,4 белорусского рубля. В сравнении с апрелем зарплаты бюджетников выросли на 65,5 белрубля.

С начала года, то есть за период январь-май, в Беларуси средняя зарплата бюджетников составила 1981,1 белрубля.

В процентном выражении рост реальной зарплаты бюджетников за первые пять месяцев года составил 12.2%.

Если говорить о сферах, то в среднем в здравоохранении белорусы зарабатывают 2199,2 белрубля, средняя зарплата в образовании — 1934 белрубля.