Ракетные двигатели из Самары вывели «Прогресс МС-31» к МКС

3 июля в 22:33 по московскому времени с космодрома Байконур со стартовой площадки № 31 успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а».
Она доставила на Международную космическую станцию грузовой корабль «Прогресс МС-31».
На борту — почти 2,5 тонны необходимых для работы станции материалов: оборудование, продовольствие, средства личной гигиены, медикаменты, топливо, вода и азот.
Грузовой корабль отправился в свой путь благодаря надёжным ракетным двигателям РД-107А и РД-108А, произведённым на предприятии ОДК-Кузнецов, входящем в состав Объединённой двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех.
Эти силовые установки, установленные на первой и второй ступенях носителя, отработали без замечаний.
РД-107А, установленный на первой ступени, развивает тягу до 85,6 тс у поверхности Земли, удельный импульс в вакууме — 320,2 секунды.
Двигатель РД-108А, применяемый на второй ступени, имеет показатели 80,8 тс тяги и 320,6 секунд соответственно.
Эти двигатели уже много лет остаются основой всей линейки ракет семейства «Союз».
История их применения насчитывает десятки лет и тысячи запусков. С момента первого полёта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года все пилотируемые миссии обеспечивались двигателями, созданными на самарском предприятии ОДК.
На сегодняшний день с конвейера сошло уже более 12 тысяч таких двигателей, а общее число космических пусков с использованием РД-107/РД-108 превысило отметку в 2005.
По данным статистики, надёжность этих двигателей составляет 99,9%.
По объёму выпуска ракетных двигателей ОДК сохраняет лидерство на российском рынке — доля предприятия превышает 80%. А по пилотируемым пускам этот показатель равен 100%.
Такие данные говорят сами за себя: технологии, рождающиеся в Самаре, продолжают двигать Россию вперёд — в буквальном и переносном смысле.
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