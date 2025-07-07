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Новый глава Минпрома заявил, что хочет свой первый визит совершить в РФ

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Свой первый визит в должности министра промышленности Андрей Кузнецов хочет совершить в Россию, чтобы обсудить с российскими коллегами, как сотрудничать, «как братья, а не как конкуренты», об этом глава ведомства рассказал в интервью телеканалу «Первый информационный».

Источник: Sputnik.by

Новый министр был назначен 30 июня, ранее Андрей Кузнецов был заместителем главы ведомства. Его предшественник, Александр Ефимов, переведен на пост руководителя холдинга «Амкодор».

Мы видим, как развивается успешно наш друг, брат, партнер — Российская Федерация. Но мы договорились с российской стороной, что мы не будем дублировать производства. Думаю, свой первый визит (в качестве главы Минпрома Беларуси. — Sputnik) я сделаю в Москву.

сказал он

Министр обратил внимание на то, что активная работа на российском рынке очень важна, в том числе посредством создаваемых в РФ мультибрендовых центров. По его словам, темпы этой работы нужно увеличивать. На данный момент открыто шесть мультибрендовых центров.

Задача — чтобы они уже до конца года функционировали так, как было поручено и главой правительства, и главой государства, чтобы от этих мультибрендовых центров мы увидели большой экспортный потенциал.

конкретизировал Кузнецов

Он напомнил, что задача мультибрендовых центров — не только продажа белорусской техники и запчастей к ней, но и сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Также глава ведомства поделился планом после России отправиться с рабочей поездкой в Казахстан, где сейчас реализуют перспективные проекты «Гомсельмаш», «Минский тракторный завод».

Надо развивать там производство, локализацию для того, чтобы мы себя уверенно чувствовали на рынке Казахстана.

сказал Кузнецов

После чего добавил, что Беларусь в настоящее время в процессе активной диверсификации экспорта своей промышленной продукции, республика развивает поставки в так называемые страны «дальней дуги», в частности, страны Африки и Латинской Америки.