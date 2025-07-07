Новый глава Минпрома заявил, что хочет свой первый визит совершить в РФ

Мы видим, как развивается успешно наш друг, брат, партнер — Российская Федерация. Но мы договорились с российской стороной, что мы не будем дублировать производства. Думаю, свой первый визит (в качестве главы Минпрома Беларуси. — Sputnik) я сделаю в Москву.