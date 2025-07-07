Новый глава Минпрома заявил, что хочет свой первый визит совершить в РФ

Новый министр был назначен 30 июня, ранее Андрей Кузнецов был заместителем главы ведомства. Его предшественник, Александр Ефимов, переведен на пост руководителя холдинга «Амкодор».
Мы видим, как развивается успешно наш друг, брат, партнер — Российская Федерация. Но мы договорились с российской стороной, что мы не будем дублировать производства. Думаю, свой первый визит (в качестве главы Минпрома Беларуси. — Sputnik) я сделаю в Москву.
Министр обратил внимание на то, что активная работа на российском рынке очень важна, в том числе посредством создаваемых в РФ мультибрендовых центров. По его словам, темпы этой работы нужно увеличивать. На данный момент открыто шесть мультибрендовых центров.
Задача — чтобы они уже до конца года функционировали так, как было поручено и главой правительства, и главой государства, чтобы от этих мультибрендовых центров мы увидели большой экспортный потенциал.
Он напомнил, что задача мультибрендовых центров — не только продажа белорусской техники и запчастей к ней, но и сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Также глава ведомства поделился планом после России отправиться с рабочей поездкой в Казахстан, где сейчас реализуют перспективные проекты «Гомсельмаш», «Минский тракторный завод».
Надо развивать там производство, локализацию для того, чтобы мы себя уверенно чувствовали на рынке Казахстана.
После чего добавил, что Беларусь в настоящее время в процессе активной диверсификации экспорта своей промышленной продукции, республика развивает поставки в так называемые страны «дальней дуги», в частности, страны Африки и Латинской Америки.