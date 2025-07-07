Экономисты в РФ выявили аномалию в потребительском поведении россиян: доля затрат на продукты питания остается неизменной в течение двух десятилетий, несмотря на значительный рост благосостояния и объемов фактического потребления за этот период.
Увеличивающаяся покупательская активность домохозяйств, формирующая порядка половины российского ВВП, выступает ключевым фактором успешного противодействия экономики санкционному прессингу. Этот тезис содержится в исследовании «Барометр экономического поведения домохозяйств в России», подготовленном НИУ ВШЭ.
Однако сохранение стабильно высокой доли продовольственных расходов на протяжении столь длительного срока противоречит постулатам «Закона Энгеля», сформулированного еще в XIX столетии, и практике других государств.
Экономисты полагают, что консервация структуры потребительских трат отрицательно сказывается на качестве жизни, препятствуя увеличению инвестиций в развитие человеческого потенциала — включая сферы образования, здравоохранения и качественного отдыха.
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