Кто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всех

В рейтинг вошли 100 городов РФ с наибольшей численностью жителей и рабочих мест, а также столицы регионов. В этом списке Севастополь и Симферополь заняли соответственно 26-е и 39-е место.
Согласно проведенным исследованиям, отраслью с наивысшей зарплатой для Севастополя является строительство, где средняя зарплата составляет 127 тысяч рублей.
В Симферополе самой прибыльной по итогам первого квартала года показала себя отрасль «Банки и финансовые услуги», средняя заработная плата здесь — 114 тысяч рублей.
Последние строчки в рейтинге достались Элисте (54 тыс. рублей) и Владикавказу (57 тыс. рублей). А первые Южно-Сахалинску (445 тыс. рублей) и Москве (243 тыс. рублей).
Как показала аналитика данных, внутри каждого отдельно взятого города России наблюдается очень существенная разница в зарплатах между разными отраслями (разброс между отраслью на 1 и 3 месте достигает 33%). Так, например, если средняя в отрасли «Деятельность финансовая и страховая» заработная плата составила 184,8 тыс. рублей, то в отрасли «Образование» это 57,4 тысячи, то есть втрое меньше.
«Очевидно, что в регионах, богатых природными ресурсами, люди массово заняты их добычей, в приморских регионах — рыболовством, а там, где развита обрабатывающая промышленность, население занято в производстве промышленных товаров… в каждом городе есть отрасли с высокими и низкими зарплатами», — отмечают аналитики.
Так, например, для безусловного лидера рейтинга Южно-Сахалинска наибольшая зарплата отмечается в сфере добычи, а для Москвы это банковская сфера.
Результаты исследования показывают, что в ста крупнейших городах страны самые высокие зарплаты чаще всего встречаются в сфере «Профессиональная и научная деятельность». Отрасль включает аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочее, являясь самой «прибыльной» для работников в восемнадцати городах России.
Второе месте по привлекательности для заработка занимает отрасль «Обрабатывающие производства» — самая высокооплачиваемая в шестнадцати городах.
Чуть реже большие зарплаты наблюдаются в отраслях «IT и связь» и «Банки и финансовые услуги», которые, согласно рейтингу, стали самыми высокооплачиваемыми в 15 и 13 городах, соответственно.
Кроме того, по-прежнему во многих экономически слабых городах, где общий уровень зарплат невысокий, «Госслужба» дает лучшие условия для заработка в сравнении с другими сферами деятельности. Такая ситуация, например, в Магасе, который вошел в заключительную тройку рейтинга с з/п 61 тыс. рублей.
Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за первый квартал 2025 года с учетом выплаты подоходного налога. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников отраслей по полному кругу организаций в сферах деятельности, где заняты не менее 3% работников города.
Ранее данные исследования, составленного экспертами Центра экономических исследований РИА Новости, показали, что по итогам прошлого года Крым вошел в десятку аутсайдеров в рейтинге по доходам населения среди регионов России.