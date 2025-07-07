Кто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всех

Как показала аналитика данных, внутри каждого отдельно взятого города России наблюдается очень существенная разница в зарплатах между разными отраслями (разброс между отраслью на 1 и 3 месте достигает 33%). Так, например, если средняя в отрасли «Деятельность финансовая и страховая» заработная плата составила 184,8 тыс. рублей, то в отрасли «Образование» это 57,4 тысячи, то есть втрое меньше.