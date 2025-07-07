Пермский завод металлоконструкций сменил собственника

ООО «ПЗ “Звезда”» (предыдущее название — ООО «Спец-М») было зарегистрировано в Перми в 2017 году. Занимается производством строительных металлоконструкций и металлоизделий. Доходы общества в 2024 году составили 483 млн руб., чистая прибыль — 525 тыс. руб. Является резидентом ОЭЗ «Пермь».