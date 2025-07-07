Омичам рассказали, кто в регионе зарабатывает больше всех

По данным РИА «Новости», Омская область заняла 53-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат. В первом квартале 2025 года самая высокая оплата труда в регионе зафиксирована в сфере IT и связи — 99 тысяч рублей.
Для сравнения: в прошлом году лидерами по доходам были работники банковской сферы (85 тысяч рублей), в 2023-м — строители (73 тысячи рублей), а к концу 2024 года — специалисты транспортного и военного машиностроения (84 тысячи рублей).
Лидером рейтинга стал Южно-Сахалинск с зарплатой 445 тысяч рублей в добывающей отрасли. На втором месте — Москва (293 тысячи рублей в финансах), на третьем — Анадырь (282 тысячи рублей в строительстве). Самые низкие зарплаты отмечены в Элисте, Владикавказе и Магасе — не более 65 тысяч рублей даже в высокооплачиваемых оплачиваемых отраслях.