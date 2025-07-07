В Витебске начали строить технический флот

В областном центре к профессиональному празднику на предприятии «Витебскводтранс» спустили на воду новое обстановочное судно.
Теплоход — самый современный. Благодаря новому гидроманипулятору обслуживание навигационных знаков на реке теперь полностью механизировано.
Ранее подобные операции на судах выполнялись вручную. Теперь к услугам экипажа предоставлены четыре каюты, кухня, система отопления, а также санузел с душевой.
В эфире обратили внимание, что строительство теплохода обошлось витебскому предприятию всего в 1,5 миллиона рублей, но если бы заказ был размещен за границей, то общая сумма расходов увеличилась бы в 5 раз.
В текущем месяце «Витебскводтранс» планирует начать модернизацию земснаряда, с помощью которого будут добывать песок в карьере.
Ранее стало известно, что брестские власти ставят задачу по возрождению судостроения в Пинске. Планируется, что партнерами местного предприятия выступят нижегородские заводы.