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В Витебске начали строить технический флот

МИНСК, 7 июл — Sputnik. В Витебске местное предприятие освоило строительство технического флота, рассказали в эфире телеканала ОНТ.

Источник: Sputnik.by

В областном центре к профессиональному празднику на предприятии «Витебскводтранс» спустили на воду новое обстановочное судно.

Теплоход — самый современный. Благодаря новому гидроманипулятору обслуживание навигационных знаков на реке теперь полностью механизировано.

сказали в сюжете

Ранее подобные операции на судах выполнялись вручную. Теперь к услугам экипажа предоставлены четыре каюты, кухня, система отопления, а также санузел с душевой.

В эфире обратили внимание, что строительство теплохода обошлось витебскому предприятию всего в 1,5 миллиона рублей, но если бы заказ был размещен за границей, то общая сумма расходов увеличилась бы в 5 раз.

В текущем месяце «Витебскводтранс» планирует начать модернизацию земснаряда, с помощью которого будут добывать песок в карьере.

Ранее стало известно, что брестские власти ставят задачу по возрождению судостроения в Пинске. Планируется, что партнерами местного предприятия выступят нижегородские заводы.