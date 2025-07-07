Чиновники сравнили свердловский Ирбит с Финляндией

Ирбитчане по уровню надоя молока обошли Финляндию. Об этом заявил глава департамента труда и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов на полях «Иннопрома-2025», говоря о сегментах рынка, на которых сейчас фокусируется регион.
«Какое-то время назад все внезапно поняли, что на Урале есть сельское хозяйство. А сейчас по уровню надоя молока наши ирбитчане обошли Финляндию, где производится 9000 л молока в год. Сельскому хозяйству нужны кадры», — отметил Антонов.
Большое внимание Антонов уделил проблеме дефицита учителей. По его словам, борьба с нехваткой кадров в образовании — это «проблема номер 0». Антонов подчеркнул, что моногорода сейчас должны бороться с оттоком молодежи. Для этого нужно развивать систему социальных лифтов. В завершение чиновник заявил, что огромную роль на рынке труда сейчас играют самозанятые.
«Самозанятые люди — это трудолюбие и предпринимательство. Но это непрогнозируемая страта», — отметил он.
Екатерина Землянская.