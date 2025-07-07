Чиновники сравнили свердловский Ирбит с Финляндией

Большое внимание Антонов уделил проблеме дефицита учителей. По его словам, борьба с нехваткой кадров в образовании — это «проблема номер 0». Антонов подчеркнул, что моногорода сейчас должны бороться с оттоком молодежи. Для этого нужно развивать систему социальных лифтов. В завершение чиновник заявил, что огромную роль на рынке труда сейчас играют самозанятые.