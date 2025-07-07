В Красноярске на берегу Енисея появится детский сад на 270 мест

В конце декабря 2024 года мэрия заключила договор о комплексном развитии (КРТ) девяти гектаров с четырьмя компаниями: «СЗ “Комфорт”», «СЗ “Новая Базаиха”», «СЗ “Берег Базаихи”» и «Сибирская сетевая компания». В рамках социальных обязательств по договору им предстоит спроектировать, построить и передать краевому центру детский сад. Его построят в районе дома на улице Лесников, 55.