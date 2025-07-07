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В Красноярске на берегу Енисея появится детский сад на 270 мест

Речь идет о территории в районе улицы Стадионной.

Источник: соцсети

В Свердловском районе Красноярска на берегу Енисея возведут детский сад на 270 мест. Как объяснили в городском департаменте градостроительства, речь идет о территории около улицы Стадионной.

В конце декабря 2024 года мэрия заключила договор о комплексном развитии (КРТ) девяти гектаров с четырьмя компаниями: «СЗ “Комфорт”», «СЗ “Новая Базаиха”», «СЗ “Берег Базаихи”» и «Сибирская сетевая компания». В рамках социальных обязательств по договору им предстоит спроектировать, построить и передать краевому центру детский сад. Его построят в районе дома на улице Лесников, 55.

Площадь участка — один гектар.

Кроме того, застройщики должны отдать городу порядка 36 квартир для переселенцев из аварийного жилья. Срок действия договора — до конца 2034 года.