С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии

Августовское повышение выплат работающим связано с ежегодным перерасчетом пенсий с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисленных за 2024 год. Повышенная сумма будет выплачиваться ежемесячно, заявление подавать не нужно.