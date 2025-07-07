С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии

С 1 августа 2025 года работающим пенсионерам в России автоматически повысят страховые пенсии почти на 440 рублей.
Августовское повышение выплат работающим связано с ежегодным перерасчетом пенсий с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисленных за 2024 год. Повышенная сумма будет выплачиваться ежемесячно, заявление подавать не нужно.
Как пояснил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, поскольку за работающих пенсионеров работодатели продолжают уплачивать страховые взносы, их пенсионное обеспечение растет. Перерасчет всегда делают в августе.
Но повышение выплат ограничено только тремя ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), а стоимость одного составляет 145,69 рублей.
Так что максимальная прибавка к пенсии составит 437,07 рублей.
По данным Социального фонда, средняя пенсия работающих пенсионеров сейчас составляет около 21 тысячи рублей.