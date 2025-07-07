Омск получил 20 новых самосвалов КамАЗ для содержания дорог

В Омск доставлены 20 самосвалов КамАЗ, приобретённых УДХБ на средства областной субсидии. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко, который обратил внимание на необходимость улучшения состояния городской инфраструктуры.
Поставщиком спецтехники стало ООО «ФРЦ ЯМЗ 55», которое самостоятельно организовало доставку машин на базу предприятия. Контракт на поставку был подписан 3 июня, и на сегодняшний день техника прошла осмотр, была принята механиками УДХБ и проходит процедуру регистрации в ГИБДД.
Новые самосвалы КамАЗ предназначены для всесезонного обслуживания городских дорог. Каждый из самосвалов оснащён кузовом объёмом 20 кубических метров и имеет грузоподъёмность до 20 тонн, что значительно повысит эффективность транспортировки больших объёмов материалов, особенно в зимний период.