Омск получил 20 новых самосвалов КамАЗ для содержания дорог

Поставщиком спецтехники стало ООО «ФРЦ ЯМЗ 55», которое самостоятельно организовало доставку машин на базу предприятия. Контракт на поставку был подписан 3 июня, и на сегодняшний день техника прошла осмотр, была принята механиками УДХБ и проходит процедуру регистрации в ГИБДД.