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В Самаре построят новую дорогу для разгрузки Волгаря и Сухой Самарки

Администрация Самары прорабатывает проект строительства дополнительной дорожной развязки в Куйбышевском районе.

Запланированная магистраль свяжет Осетинскую и Обувную улицы, что позволит перераспределить поток транспорта с перегруженных направлений из Волгаря и Сухой Самарки.

Вопрос транспортной инфраструктуры обсуждался на встрече градоначальника Ивана Носкова с жителями 4 июля. Участники диалога отметили, что узкий мостовой переход через Татьянку — причина заторов.

Эксперты по дорожному движению предлагают комплексное решение:

— модернизацию мостового сооружения с расширением до четырёх полос;

— увеличение пропускной способности прилегающих улиц.

По итогам общественных обсуждений проект получил одобрение местных жителей. Сейчас документы направляются в областное министерство транспорта для включения в программу развития дорожной сети, уточнили в мэрии.