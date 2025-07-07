В Самаре построят новую дорогу для разгрузки Волгаря и Сухой Самарки

Запланированная магистраль свяжет Осетинскую и Обувную улицы, что позволит перераспределить поток транспорта с перегруженных направлений из Волгаря и Сухой Самарки.
Вопрос транспортной инфраструктуры обсуждался на встрече градоначальника Ивана Носкова с жителями 4 июля. Участники диалога отметили, что узкий мостовой переход через Татьянку — причина заторов.
Эксперты по дорожному движению предлагают комплексное решение:
— модернизацию мостового сооружения с расширением до четырёх полос;
— увеличение пропускной способности прилегающих улиц.
По итогам общественных обсуждений проект получил одобрение местных жителей. Сейчас документы направляются в областное министерство транспорта для включения в программу развития дорожной сети, уточнили в мэрии.