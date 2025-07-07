Красноярский ЭВРЗ снова выставлен на продажу

За 67,6% акций запрашивают почти 821 миллион рублей.
Информация о продаже появилась на сайте банкротств «Федресурс». Все акции разделены на восемь лотов: один лот на 11,6% акций оценен в 141 миллион рублей, остальные лоты по 8% акций — по 97,1 миллиона рублей каждый.
Прием заявок на участие в торгах будет осуществляться с 24 июня по 30 июля, а аукционы по каждому лоту пройдут с 4 по 7 августа.
Эти акции принадлежат новосибирской строительной компании «Афина Паллада», признанной банкротом в 2017 году, и ее имущество распродается. Ранее компанию возглавлял бизнесмен Гайк Магакелян.
Пакет акций уже пытались продать в 2023 году по тем же лотам общей стоимостью 821 миллион рублей, однако суд приостановил торги из-за жалобы детей владельца фирмы, которые посчитали цену заниженной.
Губернатор края Михаил Котюков высказался о продаже акций завода, отметив, что важно сохранить предприятие при любом исходе торгов, независимо от нового владельца.
Красноярский ЭВРЗ был основан в 1898 году и, согласно информации на сайте предприятия, занимается ремонтом оборудования для множества российских компаний.
В 2024 году завод выручил 1,28 миллиарда рублей и получил чистую прибыль в размере 6,8 миллиона рублей. В то время как в 2023 году выручка составила почти 610 миллионов рублей, а чистый убыток достиг 960 миллионов.