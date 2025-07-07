В Омске части СКК Блинова начали продавать на металлолом

СКК имени Блинова, который с мая находится на реконструкции, выставил на аукцион 80 тонн чёрного металлолома. Начальная цена лота — 706,8 тыс. руб., шаг торгов — 35,3 тыс. руб. Информация размещена на площадке ГИС Торги.
«В результате капитального ремонта инженерных сетей (теплоснабжения) образовался лом из демонтированных труб», — приводят часть документации «РБК Омск».
Первые работы на объекте начали в мае столичные подрядчики: они демонтировали крыльцо и часть конструкций. В июне «Айсорс» заказал для комплекса бетонные блоки, изоляцию, кирпич и другие материалы.
По словам губернатора Виталия Хоценко, СКК восстанавливают совместно область и ХК «Авангард», а обновлённая арена может стать «домом» для «Омских крыльев» и волейбольной «Омички», а также площадкой для концертов и крупных мероприятий.