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В Омске части СКК Блинова начали продавать на металлолом

Речь идёт о старых трубах.

Источник: Om1 Омск

СКК имени Блинова, который с мая находится на реконструкции, выставил на аукцион 80 тонн чёрного металлолома. Начальная цена лота — 706,8 тыс. руб., шаг торгов — 35,3 тыс. руб. Информация размещена на площадке ГИС Торги.

«В результате капитального ремонта инженерных сетей (теплоснабжения) образовался лом из демонтированных труб», — приводят часть документации «РБК Омск».

Первые работы на объекте начали в мае столичные подрядчики: они демонтировали крыльцо и часть конструкций. В июне «Айсорс» заказал для комплекса бетонные блоки, изоляцию, кирпич и другие материалы.

По словам губернатора Виталия Хоценко, СКК восстанавливают совместно область и ХК «Авангард», а обновлённая арена может стать «домом» для «Омских крыльев» и волейбольной «Омички», а также площадкой для концертов и крупных мероприятий.