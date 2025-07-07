Глава Башкирии взял на контроль геологоразведку в Абзелиловском районе

Напомним, что в случае, если геологоразведка подтвердит наличие запасов меди в Абзелиловском районе, предприятие может начать реализацию масштабного инвестпроекта по ее добыче. Ожидаемый объем инвестиций составит 40 млрд рублей, планируется создать примерно 1500 рабочих мест (преимущественно для жителей Абзелиловского района). При этом ежегодные налоговые поступления в бюджеты разных уровней составят 1,5 млрд рублей. Из этих средств в бюджет Абзелиловского района ежегодно будет поступать 250 млн рублей, о чем сообщал «Башинформ». Район, таким образом, получит якорное социально ответственно предприятие.