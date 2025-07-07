В Красноярске построят четыре тоннеля метро от площади Революции

Главгосэкспертиза согласовала проектную документацию по проходке всех четырех тоннелей от станции «Площадь Революции» в Красноярске. Об этом сообщает подрядчик «Моспроект-3».
Ранее были получены согласования госэкспертизы на три этапа — подготовку территории с перекладкой инженерных коммуникаций, строительство монтажного котлована, проходку двух тоннелей до остановки «Карла Маркса».
Теперь получено положительное заключение на еще один этап — прокладывание двух тоннелей в сторону ж/д вокзала. Прокладывать тоннели будут тоннелепроходческие щиты «Арина» и «Ирина». Протяженность составит 1,26 км. Обделка тоннеля будет состоять из 900 железобетонных колец внутренним диаметром 5,4 метра.
Ранее говорилось о том, что в Красноярск привезли еще один тоннелепроходческий комплекс, вес головной части которого составил около 400 тонн.