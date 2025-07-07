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В Красноярске построят четыре тоннеля метро от площади Революции

Главгосэкспертиза утвердила проекты строительства тоннелей метро.

Главгосэкспертиза согласовала проектную документацию по проходке всех четырех тоннелей от станции «Площадь Революции» в Красноярске. Об этом сообщает подрядчик «Моспроект-3».

Ранее были получены согласования госэкспертизы на три этапа — подготовку территории с перекладкой инженерных коммуникаций, строительство монтажного котлована, проходку двух тоннелей до остановки «Карла Маркса».

Теперь получено положительное заключение на еще один этап — прокладывание двух тоннелей в сторону ж/д вокзала. Прокладывать тоннели будут тоннелепроходческие щиты «Арина» и «Ирина». Протяженность составит 1,26 км. Обделка тоннеля будет состоять из 900 железобетонных колец внутренним диаметром 5,4 метра.

Ранее говорилось о том, что в Красноярск привезли еще один тоннелепроходческий комплекс, вес головной части которого составил около 400 тонн.