В Красноярске построят четыре тоннеля метро от площади Революции

Теперь получено положительное заключение на еще один этап — прокладывание двух тоннелей в сторону ж/д вокзала. Прокладывать тоннели будут тоннелепроходческие щиты «Арина» и «Ирина». Протяженность составит 1,26 км. Обделка тоннеля будет состоять из 900 железобетонных колец внутренним диаметром 5,4 метра.