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В Свердловской области на полях будут работать агродроны

На Среднем Урале запускают процесс цифровизации сельского хозяйства.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области запустили пилотный проект по использованию агродронов для обработки полей. Эта инициатива Уральского государственного аграрного университета, которую поддержал глава Свердловской области Денис Паслер, позволит вывести аграрный комплекс региона на новый уровень, так как беспилотники заменят традиционную технику. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

При помощи дронов аграрии будут поливать и удобрять поля. Беспилотники высокоточны в работе, что позволяет экономить до 30% удобрений, а также не повреждают растения колесами.

После экспериментального применения оказалось, что экономия воды при поливе составляет до 90%.

Агродроны внедряют в работу в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».