В Свердловской области на полях будут работать агродроны

В Свердловской области запустили пилотный проект по использованию агродронов для обработки полей. Эта инициатива Уральского государственного аграрного университета, которую поддержал глава Свердловской области Денис Паслер, позволит вывести аграрный комплекс региона на новый уровень, так как беспилотники заменят традиционную технику. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».