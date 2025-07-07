В Самаре ищут перевозчика на автобусный маршрут № 480 за 114 млн рублей

Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика для обслуживания межмуниципального автобусного маршрута № 480. Начальная стоимость контракта составляет 114,7 миллиона рублей. Итоги конкурса станут известны после 16 июля 2025 года.
Новый маршрут протяженностью 68,8 километров будет соединять населенные пункты области. Ежедневно 23 современных автобуса совершат 138 рейсов с 4:45 утра до 20:30 вечера. Все транспортные средства должны быть оборудованы терминалами для безналичной оплаты и соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-2.
Согласно техническим требованиям, каждый автобус должен вмещать не менее 65 пассажиров, включая 19 сидячих мест. Используемый транспорт должен быть не старше 2024 года выпуска. Стоимость проезда для пассажиров составит 40 рублей.
Контракт рассчитан на период с даты заключения до 31 января 2026 года и включает шесть этапов выполнения работ. Этот маршрут станет частью масштабной программы развития межмуниципального сообщения, на которую в общей сложности планируется выделить 215,7 миллиона рублей. В рамках программы уже во второй декаде июля планируется запуск еще пяти маршрутов, связывающих Самару с Волжским районом.
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