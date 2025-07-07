В Самаре ищут перевозчика на автобусный маршрут № 480 за 114 млн рублей

Контракт рассчитан на период с даты заключения до 31 января 2026 года и включает шесть этапов выполнения работ. Этот маршрут станет частью масштабной программы развития межмуниципального сообщения, на которую в общей сложности планируется выделить 215,7 миллиона рублей. В рамках программы уже во второй декаде июля планируется запуск еще пяти маршрутов, связывающих Самару с Волжским районом.