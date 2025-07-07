Новая жизнь старой дороги: как идёт ремонт в Красноармейском районе

В Красноармейском районе Самарской области продолжается масштабный ремонт участка трассы «Самара — Волгоград» — Пестравка — Ленинский — Кочетковский — Бутковский общей протяжённостью 5,45 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Этот участок дороги — жизненно важная артерия для двух населённых пунктов: Бутковского и Софинского.
Через него проходит единственная возможность выехать на региональную дорожную сеть, а также доступ ко всем основным социальным объектам поселения Ленинский — школам, поликлиникам, магазинам.
Кроме того, здесь курсирует школьный автобус, что делает состояние дороги особенно важным.
Ремонт стартовал по прямому поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, после обращения жителей посёлка Софинский ещё в августе 2024 года.
Люди годами сталкивались с проблемой разбитого покрытия, вызванного не только временем, но и постоянным движением тяжёлых нефтевозов.
"Дорога была просто убита — весной и осенью проехать было практически невозможно. Даже скорые иногда не могли подъехать. Из-за этого в Софинском закрылся магазин — доставлять продукты стало слишком сложно.
Мы очень рады, что наконец начали ремонтировать. Это действительно важно для жизни людей", — рассказала глава сельского поселения Ленинский Виолетта Прохорова.
На сегодняшний день уже выполнены значительные работы: полностью фрезерован старый слой асфальта. Произведено уширение дороги до нормативных размеров. Установлено 7 новых водопропускных труб, что значительно снизит риск затопления проезжей части в период паводков.
Сейчас специалисты работают над исправлением продольного профиля дорожного покрытия и укладывают нижний слой будущего асфальта на подготовленных участках.
По словам представителя подрядной организации Андрея Неценко, объём работ действительно внушительный:
«Предусмотрена серьёзная досыпка земляного полотна до нужного уровня. Осадки создают определённые трудности, но темпы работ остаются высокими — мы двигаемся вперёд даже под дождём».
Завершить все этапы ремонта планируется до окончания дорожного сезона 2025 года.
После завершения работ будет проведено благоустройство: установят новые дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку.
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