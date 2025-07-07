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На Эльмаше построят дорогу, чтобы машины перестали ездить через спорткомплекс

В Екатеринбурге построят дорогу, чтобы убрать машины с территории спорткомплекса.

Источник: Комсомольская правда

На Эльмаше в Екатеринбурге построят новую дорогу. Работы проведут на территории участка, где находятся улицы Краснофлотцев и Донская. Кроме того, там же расположен спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец», через который часто сокращают путь местные водители.

— В последующем будет организован периметр безопасности «Калининца» по границам спортивного комплекса, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Дорога развернется через промзону, южнее территории спорткомплекса. Строительство завершат уже в 2025 году. Сейчас рабочие проводят обустройство территории, которую ранее проверили археологи. Историко-культурная экспертиза ничего ценного не выявила, и в мэрии дали разрешение на реализацию проекта.

Напомним, дорожный мост на улице Бебеля рядом с торговым центром «Карнавал» ждёт масштабная реконструкция, подтвердили «КП-Екатеринбург» в мэрии.