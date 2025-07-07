На Эльмаше построят дорогу, чтобы машины перестали ездить через спорткомплекс

На Эльмаше в Екатеринбурге построят новую дорогу. Работы проведут на территории участка, где находятся улицы Краснофлотцев и Донская. Кроме того, там же расположен спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец», через который часто сокращают путь местные водители.