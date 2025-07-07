Что происходит в российских аэропортах 7 июля

В понедельник многие из ранее попавших под ограничение аэропортов не стабилизировали расписание и не вошли в привычный режим работы. Только в Пулково на 8:00 было задержано 104 рейса на 2 и более часов, сообщали «РИА Новости». Продолжается работа по организации возврата воздушных судов и оптимизацией пассажиропотока. Авиакомпании проводят переоформление билетов для пассажиров отмененных рейсов на ближайшие доступные рейсы. Аэропорт планирует стабилизировать расписание до конца дня, пишет «Ура.ру».
Также с задержками вылетают самолеты из аэропортов Москвы, сообщает издание «Msk1.ru». Наибольшие сложности наблюдаются на направлении Москва — Санкт-Петербург, где авиасообщение серьезно нарушено из-за продолжительных ограничений в воздушном пространстве. Наибольшие сбои 6 июля были зафиксированы в аэропорту Шереметьево: за сутки там отменили 158 авиарейсов, а еще 240 задержали более чем на два часа.
Сбой в авиасообщении, произошедший в минувшие выходные, может обернуться для авиакомпаний убытками в размере около 20 млрд рублей. По оценкам экспертов, только отмена рейсов в первые сутки привела к издержкам в от 4 до 6 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Пассажирские ассоциации призывают к разработке четкого регламента по урегулированию чрезвычайных ситуаций, работающего по принципу единого окна. Эксперты полагают, что аэропорты должны нести ответственность за размещение и питание пассажиров, а небольшим авиаперевозчикам необходима государственная поддержка во избежание банкротства.
Утром в понедельник Росавиация сообщила, что за минувшие выходные по России было отменено 485 рейсов, задержано — около 2 тысяч. «РИА Новости» отмечали, пассажиры вернули 43 тысячи билетов.
По данным Минтранса, только 5 июля в трех аэропортах страны (Шереметьево, Пулково, Стригино) отменили более 250 рейсов и свыше 270 задержали. По информации на 18:00 6 июля в этих воздушных гаванях отменили в общей сложности 287 рейсов, задержали более чем на два часа 106 рейсов.
Ограничения на работу аэропортов вводились из-за высокой угрозы атаки беспилотников. Сообщалось, что в ночь на 6 июля украинская армия атаковала регионы России 120 беспилотниками.