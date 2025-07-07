Что происходит в российских аэропортах 7 июля

Сбой в авиасообщении, произошедший в минувшие выходные, может обернуться для авиакомпаний убытками в размере около 20 млрд рублей. По оценкам экспертов, только отмена рейсов в первые сутки привела к издержкам в от 4 до 6 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Пассажирские ассоциации призывают к разработке четкого регламента по урегулированию чрезвычайных ситуаций, работающего по принципу единого окна. Эксперты полагают, что аэропорты должны нести ответственность за размещение и питание пассажиров, а небольшим авиаперевозчикам необходима государственная поддержка во избежание банкротства.