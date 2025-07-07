Часть жилых блоков жилого комплекса Sergeli City возводились незаконно. Их строительство приостановлено

При проверке состояния и проектной документации жилого комплекса Sergeli City, строящегося в махалле Сурум Куйичирчикского района Ташкентской области, сотрудники инспекции выявили серьёзные нарушения. Оказалось, что отдельные блоки комплекса возводились без прохождения государственной регистрации, то есть без необходимых документов и без установленного государственного надзора. Об этом сообщил Минстрой.
В ходе мониторинга инспекторы также обнаружили и другие грубые нарушения. Так, на некоторых блоках строительство велось без обеспечения безопасности рабочих. На поверхности некоторых бетонных конструкций выявлены пустоты, а под зданием скопилась вода. При этом, несмотря на то что проектом предусмотрены дренаж и система отвода воды для защиты фундамента, эти системы фактически установлены не были. В результате фундамент оказался под водой, что грозит серьёзным повреждением основания здания.
Все строительные работы на незаконно возводимых блоках были приостановлены до завершения процедуры государственной регистрации. Застройщику выданы обязательные к исполнению в установленный срок письменные предписания. Он обязан демонтировать некачественно выполненные конструкции, обеспечить полную безопасность на объекте, а также установить предусмотренные проектом дренажные системы. До устранения всех выявленных нарушений работы на данных блоках останутся замороженными.