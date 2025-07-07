Министр: Сельское хозяйство ЕАЭС стоит на пороге качественных преобразований

Она выступила на пленарном заседании Всероссийского дня поля-2025 «Задачи на вырост: повышение эффективности российского растениеводства», прошедшем в Волгограде.
В фокусе внимания находились вопросы повышения эффективности в растениеводстве, в том числе за счет современных цифровых решений — беспилотных технологий, цифрового мониторинга и роботизации.
Сельское хозяйство стран Евразийского экономического союза стоит на пороге качественных преобразований. Трансформация аграрного рынка в цифровую модель — один из инструментов для ускоренного роста сельхозпроизводства. Именно в этом направлении сосредоточены усилия ЕЭК и национальных правительств.
В рамках деловой программы Барсегян встретилась с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Они рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между государствами ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса, отметили необходимость углубления интеграционных процессов и обеспечения устойчивого развития отрасли.
Стороны договорились сконцентрировать усилия на подготовке предложений для запуска механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в агропромышленном комплексе.
Реализация совместных кооперационных проектов в АПК будет способствовать увеличению объемов производимой продукции, технологическому совершенствованию, наращиванию межгосударственных торгово-экономических связей и взаимных инвестиций.
Гоар Барсегян подчеркнула важность согласованных действий для достижения общих целей по устойчивому развитию сельского хозяйства, регулированию общего аграрного рынка в рамках Союза.