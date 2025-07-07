Министр: Сельское хозяйство ЕАЭС стоит на пороге качественных преобразований

Сельское хозяйство стран Евразийского экономического союза стоит на пороге качественных преобразований. Трансформация аграрного рынка в цифровую модель — один из инструментов для ускоренного роста сельхозпроизводства. Именно в этом направлении сосредоточены усилия ЕЭК и национальных правительств.