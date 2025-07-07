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Министр: Сельское хозяйство ЕАЭС стоит на пороге качественных преобразований

ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. Сельское хозяйство стран Евразийского экономического союза стоит на пороге качественных преобразований, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

Источник: Sputnik.uz

Она выступила на пленарном заседании Всероссийского дня поля-2025 «Задачи на вырост: повышение эффективности российского растениеводства», прошедшем в Волгограде.

В фокусе внимания находились вопросы повышения эффективности в растениеводстве, в том числе за счет современных цифровых решений — беспилотных технологий, цифрового мониторинга и роботизации.

Сельское хозяйство стран Евразийского экономического союза стоит на пороге качественных преобразований. Трансформация аграрного рынка в цифровую модель — один из инструментов для ускоренного роста сельхозпроизводства. Именно в этом направлении сосредоточены усилия ЕЭК и национальных правительств.

отметила министр

В рамках деловой программы Барсегян встретилась с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Они рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между государствами ЕАЭС в сфере агропромышленного комплекса, отметили необходимость углубления интеграционных процессов и обеспечения устойчивого развития отрасли.

Стороны договорились сконцентрировать усилия на подготовке предложений для запуска механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в агропромышленном комплексе.

Реализация совместных кооперационных проектов в АПК будет способствовать увеличению объемов производимой продукции, технологическому совершенствованию, наращиванию межгосударственных торгово-экономических связей и взаимных инвестиций.

отметила министр ЕЭК

Гоар Барсегян подчеркнула важность согласованных действий для достижения общих целей по устойчивому развитию сельского хозяйства, регулированию общего аграрного рынка в рамках Союза.