Мэрия Перми выручила на земельных аукционах почти 110 млн рублей

Всего по итогам первого полугодия 2025 года земельные аукционы пополнили бюджет Перми на 109,3 млн руб. Стартовая цена отдельных участков под ИЖС в ходе торгов увеличивалась в 2−5 раза. Самый высокий рост цены был зафиксирован в I квартале 2025 года, когда стоимость участка по итогам аукциона выросла в пять раз.