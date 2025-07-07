Мэрия Перми выручила на земельных аукционах почти 110 млн рублей

Большинство реализованных участков — земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). За шесть месяцев 2025 года передано в аренду и продано 28 таких участков общей площадью 23,7 тыс. кв. м. Эти лоты принесли в бюджет Перми 65,5 млн руб. Также на торгах реализованы площадки под склады и строительную промышленность.
Всего по итогам первого полугодия 2025 года земельные аукционы пополнили бюджет Перми на 109,3 млн руб. Стартовая цена отдельных участков под ИЖС в ходе торгов увеличивалась в 2−5 раза. Самый высокий рост цены был зафиксирован в I квартале 2025 года, когда стоимость участка по итогам аукциона выросла в пять раз.