Стала известна отрасль с самой высокой зарплатой в Волгограде

Больше всех зарабатывают сотрудники, занятые профессиональной и научной деятельностью.
По данным исследования РИА Рейтинг, самый высокий уровень дохода в крупных городах страны предлагают сейчас в сфере аудита, права, бухучета, архитектуры, землепользования, науки и техники.
На втором месте по уровню зарплат — предприятия обрабатывающей отрасли. Далее идут компании IT и связи, а также банковская финансовая сфера.
В общем рейтинге городов России с самыми высокими зарплатами по отраслям Волгоград оказался на 80-м месте.
Лидерами стали Южно-Сахалинск, где специалисты добывающей отрасли могут рассчитывать на 445 тыс. рублей, Москва (банки и финансовые услуги, зарплата 293 тыс. рублей) и Анадырь (сфера строительства с зарплатой 282 тыс. рублей).
На последних строчках рейтинга — города Магас (госслужба и зарплата в 61 тыс. рублей), Владикавказ (сфера энергетики, 57 тыс. рублей), а также Элиста (госслужба, 54 тыс. рублей).