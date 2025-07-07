Стала известна отрасль с самой высокой зарплатой в Волгограде

Лидерами стали Южно-Сахалинск, где специалисты добывающей отрасли могут рассчитывать на 445 тыс. рублей, Москва (банки и финансовые услуги, зарплата 293 тыс. рублей) и Анадырь (сфера строительства с зарплатой 282 тыс. рублей).