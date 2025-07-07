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Стала известна отрасль с самой высокой зарплатой в Волгограде

Специалисты составили рейтинг крупных российских городов с самыми высокими зарплатами по отраслям.

Больше всех зарабатывают сотрудники, занятые профессиональной и научной деятельностью.

По данным исследования РИА Рейтинг, самый высокий уровень дохода в крупных городах страны предлагают сейчас в сфере аудита, права, бухучета, архитектуры, землепользования, науки и техники.

На втором месте по уровню зарплат — предприятия обрабатывающей отрасли. Далее идут компании IT и связи, а также банковская финансовая сфера.

В общем рейтинге городов России с самыми высокими зарплатами по отраслям Волгоград оказался на 80-м месте.

Лидерами стали Южно-Сахалинск, где специалисты добывающей отрасли могут рассчитывать на 445 тыс. рублей, Москва (банки и финансовые услуги, зарплата 293 тыс. рублей) и Анадырь (сфера строительства с зарплатой 282 тыс. рублей).

На последних строчках рейтинга — города Магас (госслужба и зарплата в 61 тыс. рублей), Владикавказ (сфера энергетики, 57 тыс. рублей), а также Элиста (госслужба, 54 тыс. рублей).