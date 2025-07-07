С 1 августа волгоградских работающих пенсионеров ожидает прибавка к пенсии

Корректировка произойдет с учетом размера заработной платы пенсионера и заработанных им за предыдущий год индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Напомним, что, начиная с 2025 года, работающим пенсионерам повышают пенсии точно так же, как и неработающим. Перерасчет делается в августе в беззаявительном порядке.
В августе 2025 года будут увеличены страховые пенсии тех пенсионеров, кто в 2024 году одновременно получал пенсию и работал. В соответствии с действующим законодательством, максимально при проведении такой корректировки учитывают три ИПК. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году — 145,69 рубля, поэтому максимальный размер увеличения составит 437,07 рубля.
Однако есть одно условие: пенсионер должен быть трудоустроен официально. Если он работает неофициально, то перерасчета пенсии у него, как и у неработающих пенсионеров, с 1 августа не будет.
Проиндексированная пенсия начинает поступать работающим пенсионерам с августа. При этом дата фактической выплаты зависит от региона проживания — обычно это происходит в период с 3-го по 25-е число месяца.
Добавим, что неработающим пенсионерам проиндексировали пенсию в январе 2025 года. Это коснулось тех, кто получает страховые пенсии. Тем, кому назначена социальная пенсия, индексацию провели с 1 апреля 2025 года.