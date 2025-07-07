С 1 августа волгоградских работающих пенсионеров ожидает прибавка к пенсии

В августе 2025 года будут увеличены страховые пенсии тех пенсионеров, кто в 2024 году одновременно получал пенсию и работал. В соответствии с действующим законодательством, максимально при проведении такой корректировки учитывают три ИПК. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году — 145,69 рубля, поэтому максимальный размер увеличения составит 437,07 рубля.