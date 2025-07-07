На «Иннопроме» представили аппарат для производства хинкали

Начальник группы маркетинга компании Signal park Светлана Манихина в разговоре с Накануне.RU отметила, что заводу полного цикла в 2026 г. исполнился 35 лет. На «Иннопроме» представлен автомат «Экстра макс». На нём можно делать хинкали, бузы, чебуреки, вареники. Размеры кулинарных изделий могут быть разными.