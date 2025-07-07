В Новосибирске мост через Иню готовят к капитальному ремонту

В Новосибирске мост через Иню на улице Эйхе готовят к капитальному ремонту. Он соединяет село Новолуговое с Первомайским районом. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
В рамках муниципального контракта разрабатывается проектно-сметная документация, планируется получить положительное заключение экспертизы в 2025 году и начать работы в 2026 году.
Ремонт включает замену дорожного покрытия, тротуаров, ограждений, усиление конструкций и восстановление освещения. После завершения работ мост станет более удобным и безопасным для автомобилистов и пешеходов.