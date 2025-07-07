Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске мост через Иню готовят к капитальному ремонту

Его построили еще в 1968 году.

Источник: соцсети

В Новосибирске мост через Иню на улице Эйхе готовят к капитальному ремонту. Он соединяет село Новолуговое с Первомайским районом. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

В рамках муниципального контракта разрабатывается проектно-сметная документация, планируется получить положительное заключение экспертизы в 2025 году и начать работы в 2026 году.

Ремонт включает замену дорожного покрытия, тротуаров, ограждений, усиление конструкций и восстановление освещения. После завершения работ мост станет более удобным и безопасным для автомобилистов и пешеходов.