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В Екатеринбурге появятся беспилотные трамваи

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге появятся высокоавтоматизированные рельсовые транспортные средства — беспилотные трамваи. Соответствующее соглашение сроком на десять лет городская администрация заключила с компанией-инвестором «Группа Мовиста» и организацией «ТМХ Интеллектуальные системы» на Международной промышленной выставке «Иннопром».

В настоящее время, как сообщают организаторы мероприятия, детали проекта тестирования трамвая-беспилотника находятся на стадии проработки. Также сейчас оцениваются риски эффектов от внедрения.

Предполагается, что площадкой для тестирования должен стать проект «Верхнепышминский трамвай», который включает в себя цифровое депо, имеющее современные низкопольные трамваи и автоматизированную систему управления линией.

«Запуск беспилотника станет новым витком развития цифровых сервисов в регионе. Это первый беспилотный трамвай на Урале и третий в России. Как показывает опыт коллег из Петербурга, автономные системы экономят затраты на эксплуатацию подвижного состава и электричество», — рассказал гендиректор «Группы Мовиста» Алексей Зотов.

УралПолитRu ранее уже сообщал, что беспилотный трамвай могут запустить между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Планируется, что проект поддержит правительство Свердловской области.