В Екатеринбурге появятся беспилотные трамваи

В настоящее время, как сообщают организаторы мероприятия, детали проекта тестирования трамвая-беспилотника находятся на стадии проработки. Также сейчас оцениваются риски эффектов от внедрения.
Предполагается, что площадкой для тестирования должен стать проект «Верхнепышминский трамвай», который включает в себя цифровое депо, имеющее современные низкопольные трамваи и автоматизированную систему управления линией.
«Запуск беспилотника станет новым витком развития цифровых сервисов в регионе. Это первый беспилотный трамвай на Урале и третий в России. Как показывает опыт коллег из Петербурга, автономные системы экономят затраты на эксплуатацию подвижного состава и электричество», — рассказал гендиректор «Группы Мовиста» Алексей Зотов.
УралПолитRu ранее уже сообщал, что беспилотный трамвай могут запустить между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Планируется, что проект поддержит правительство Свердловской области.