В Екатеринбурге появятся беспилотные трамваи

«Запуск беспилотника станет новым витком развития цифровых сервисов в регионе. Это первый беспилотный трамвай на Урале и третий в России. Как показывает опыт коллег из Петербурга, автономные системы экономят затраты на эксплуатацию подвижного состава и электричество», — рассказал гендиректор «Группы Мовиста» Алексей Зотов.