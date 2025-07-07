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«Золотые, серебряные, графитовые». Планшеты Horizont на базе Android выйдут целой линейкой в Беларуси

Horizont выпустит противоударные белорусские планшеты на базе Android.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский холдинг «Горизонт» начинает производство белорусских планшетов, пишет БелТА.

По словам Александра Янковского, замглавы департамента продвижения и продаж Минского производственного объединения вычислительной техники, которое входит в холдинг «Горизонт», к концу 2025-го в Беларуси планируется выпуск линейки планшетов Horizont.

Уже известно, что планшеты Horizont выйдут целой линейкой. Это будут 10-дюймовые планшеты на базе Android в золотых, серебряных и графитовых решениях. В модельном ряде также будут планшеты, защищенные от внешних механических воздействий. Рассчитаны планшеты Horizont, в основном, будут на белорусский и российский рынки.

«Горизонт» выпускает продукцию под единым мультибрендом H. Это телевизоры с разными диагоналями, компьютерная техника, светодиодные экраны, стиральные машины-полуавтоматы, дегидраторы, ноутбуки и т.д.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко презентовал первый белорусский ноутбук 1 сентября 2022 года во время открытого урока.

И также сообщали, что белорусские ноутбуки Horizont поставляются в 18 стран.

И, кстати, Белстат озвучил выросшую на 65 рублей зарплату бюджетников в Беларуси.

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