«Золотые, серебряные, графитовые». Планшеты Horizont на базе Android выйдут целой линейкой в Беларуси

Белорусский холдинг «Горизонт» начинает производство белорусских планшетов, пишет БелТА.
По словам Александра Янковского, замглавы департамента продвижения и продаж Минского производственного объединения вычислительной техники, которое входит в холдинг «Горизонт», к концу 2025-го в Беларуси планируется выпуск линейки планшетов Horizont.
Уже известно, что планшеты Horizont выйдут целой линейкой. Это будут 10-дюймовые планшеты на базе Android в золотых, серебряных и графитовых решениях. В модельном ряде также будут планшеты, защищенные от внешних механических воздействий. Рассчитаны планшеты Horizont, в основном, будут на белорусский и российский рынки.
«Горизонт» выпускает продукцию под единым мультибрендом H. Это телевизоры с разными диагоналями, компьютерная техника, светодиодные экраны, стиральные машины-полуавтоматы, дегидраторы, ноутбуки и т.д.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко презентовал первый белорусский ноутбук 1 сентября 2022 года во время открытого урока.
И также сообщали, что белорусские ноутбуки Horizont поставляются в 18 стран.
И, кстати, Белстат озвучил выросшую на 65 рублей зарплату бюджетников в Беларуси.