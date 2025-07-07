«Золотые, серебряные, графитовые». Планшеты Horizont на базе Android выйдут целой линейкой в Беларуси

Уже известно, что планшеты Horizont выйдут целой линейкой. Это будут 10-дюймовые планшеты на базе Android в золотых, серебряных и графитовых решениях. В модельном ряде также будут планшеты, защищенные от внешних механических воздействий. Рассчитаны планшеты Horizont, в основном, будут на белорусский и российский рынки.