Путин отправил министра транспорта Старовойта в отставку после авиаколлапса

До этого, в 2019—2024 годах, Старовойт был губернатором Курской области. После его ухода врио губернатора стал Алексей Смирнов — он провел на посту меньше года, а в апреле 2025-го был обвинен в хищении более 1 млрд рублей из бюджетных средств, которые выделялись на оборонительные сооружения на границе с Украиной, и задержан. Также был арестован его заместитель Алексей Дедов. Курскую область после Смирнова возглавил депутат Госдумы Александр Хинштейн.