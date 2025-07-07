В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин — подробности

Ожидают, что, после выхода на полную мощность, Норинские ГЭС будут ежегодно производить около 1 025 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии, этого достаточно, чтобы обеспечить энергией порядка 430 тыс. домохозяйств.