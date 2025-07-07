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В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин — подробности

ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин, сообщает АО «Узбекгидроэнерго».

Источник: Узбекгидроэнерго

В пресс-службе компании отметили, что это крупнейший гидроэнергетический объект в истории региона.

Проектом предусмотрено возведение на реке Норин шести гидроэлектростанций, каждая мощностью по 38 мегаватт, с общей установленной мощностью 228 мегаватт.

Первый объект каскада ГЭС-1 планируют запустить до празднования 34-летия независимости Узбекистана.

рассказал председатель правления «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов

Проект полностью реализуют за счет средств АО «Узбекгидроэнерго», без привлечения внешнего финансирования. Все эти ГЭС строят с использованием оборудования и технологий, производимых в Узбекистане.

Таким образом, Норинский каскад станет первым в республике полностью «национальным» гидроэнергетическим проектом.

говорится в сообщении

Ожидают, что, после выхода на полную мощность, Норинские ГЭС будут ежегодно производить около 1 025 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии, этого достаточно, чтобы обеспечить энергией порядка 430 тыс. домохозяйств.

Кроме того, реализация проекта позволит ежегодно экономить около 277 млн кубометров природного газа.