В Наманганской области строят каскад ГЭС на реке Норин — подробности

В пресс-службе компании отметили, что это крупнейший гидроэнергетический объект в истории региона.
Проектом предусмотрено возведение на реке Норин шести гидроэлектростанций, каждая мощностью по 38 мегаватт, с общей установленной мощностью 228 мегаватт.
Первый объект каскада ГЭС-1 планируют запустить до празднования 34-летия независимости Узбекистана.
Проект полностью реализуют за счет средств АО «Узбекгидроэнерго», без привлечения внешнего финансирования. Все эти ГЭС строят с использованием оборудования и технологий, производимых в Узбекистане.
Таким образом, Норинский каскад станет первым в республике полностью «национальным» гидроэнергетическим проектом.
Ожидают, что, после выхода на полную мощность, Норинские ГЭС будут ежегодно производить около 1 025 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии, этого достаточно, чтобы обеспечить энергией порядка 430 тыс. домохозяйств.
Кроме того, реализация проекта позволит ежегодно экономить около 277 млн кубометров природного газа.