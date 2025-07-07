В Атырауской области работают 38 китайских компаний

«В целом, Атырауская область установила успешные связи с более чем 100 странами мира. В результате в регионе создано и работает около 2 тысяч совместных и иностранных компаний. Среди них 38 предприятий — с участием китайского капитала. Эти компании способствуют повышению инвестиционной привлекательности в сферах переработки нефти и газа, строительства и производства. Для инвесторов, готовых вкладывать средства, создавать рабочие места и развивать производство, действует специальная экономическая зона», — отметил аким области Серик Шапкенов.