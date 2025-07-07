В Атырауской области работают 38 китайских компаний

Для двух регионов с высоким промышленным потенциалом и богатым опытом в нефтегазовой сфере эта встреча стала возможностью обсудить совместные проекты и оценить экономические перспективы.
В ходе встречи глава региона Серик Шапкенов отметил, что в связи с началом «золотого 30-летия» казахстанско-китайских отношений Атырауская область готова внести вклад в укрепление сотрудничества на региональном уровне.
«В целом, Атырауская область установила успешные связи с более чем 100 странами мира. В результате в регионе создано и работает около 2 тысяч совместных и иностранных компаний. Среди них 38 предприятий — с участием китайского капитала. Эти компании способствуют повышению инвестиционной привлекательности в сферах переработки нефти и газа, строительства и производства. Для инвесторов, готовых вкладывать средства, создавать рабочие места и развивать производство, действует специальная экономическая зона», — отметил аким области Серик Шапкенов.
Губернатор провинции Ляонин Ван Синьвэй также выразил готовность укреплять сотрудничество между двумя регионами.
«У Атырауской области и провинции Ляонин много общего. Нас объединяют нефтехимия, сельское и рыбное хозяйство. Помимо промышленного потенциала, мы заинтересованы в совместной работе в сферах туризма, культуры и в других направлениях», — отметил губернатор Ван Синьвэй.
В проведении этой встречи оказало поддержку Посольство Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.
Провинция Ляонин находится на северо-востоке Китайской Народной Республики. В её состав входят 14 городов, а общая численность населения превышает 40 млн человек.