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На «Иннопроме» представили «летающий УАЗик»

На выставке «Иннопром», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, компания «Первое ОКБ» (Ростовская область) представила обновленную версию своего самолета СП-30 для авиационно-химических работ. Воздушное судно находится в производстве уже 25 лет, однако технику продолжают модернизировать. В частности, в последние два года была разработана новая авионика, повышающая эффективность воздушного судна.

Источник: Накануне.RU

Как сообщил Накануне.RU генеральный директор «Первого ОКБ» Алексей Фитингоф, компания развивает проект без господдержки, ориентируясь на частный рынок.

«Самолет проектировался для авиационно-химических работ. Это очень жесткие условия эксплуатации, работа в полях, без аэродрома. Он работает на обычном 95-м бензине. И вся его конструкция, начиная от шасси и заканчивая конструкцией планера, как раз рассчитана на “варварскую” эксплуатацию. Это такой “УАЗ” летающий», — сообщил он.

По словам руководителя компании, самолет вытеснил дроны с обработки полей, поскольку стоимость обработки им гектара поля составляет около 350 ₽, что в три — четыре раза дешевле использования БПЛА, у которых расценки начинаются с 1000 ₽

«У него очень высокая живучесть, высокая ремонтопригодность, низкая стоимость владения. Плюс простота управления и высокая устойчивость и маневренность на малых скоростях. Это как раз то, что требовалось для авиахимработ», — заверил Алексей Фитингоф.

Летно-технические характеристики воздушного судна «распробовали» клиенты и теперь самолет широко используется в летных школах для обучения, поскольку он «простой, понятный и прощает мелкие огрехи»: 200 часов теории, 20 часов практики, и человек может летать.

Разработка отечественная, доля импорта в нем составляет 19%. Помимо отечественного рынка, компания также работает с зарубежными партнерами и отправляет самолет в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан.

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