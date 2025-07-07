На «Иннопроме» представили «летающий УАЗик»

Как сообщил Накануне.RU генеральный директор «Первого ОКБ» Алексей Фитингоф, компания развивает проект без господдержки, ориентируясь на частный рынок.
«Самолет проектировался для авиационно-химических работ. Это очень жесткие условия эксплуатации, работа в полях, без аэродрома. Он работает на обычном 95-м бензине. И вся его конструкция, начиная от шасси и заканчивая конструкцией планера, как раз рассчитана на “варварскую” эксплуатацию. Это такой “УАЗ” летающий», — сообщил он.
По словам руководителя компании, самолет вытеснил дроны с обработки полей, поскольку стоимость обработки им гектара поля составляет около 350 ₽, что в три — четыре раза дешевле использования БПЛА, у которых расценки начинаются с 1000 ₽
«У него очень высокая живучесть, высокая ремонтопригодность, низкая стоимость владения. Плюс простота управления и высокая устойчивость и маневренность на малых скоростях. Это как раз то, что требовалось для авиахимработ», — заверил Алексей Фитингоф.
Летно-технические характеристики воздушного судна «распробовали» клиенты и теперь самолет широко используется в летных школах для обучения, поскольку он «простой, понятный и прощает мелкие огрехи»: 200 часов теории, 20 часов практики, и человек может летать.
Разработка отечественная, доля импорта в нем составляет 19%. Помимо отечественного рынка, компания также работает с зарубежными партнерами и отправляет самолет в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан.