В Ростове-на-Дону появится завод автокомпонентов за 500 млн рублей

По информации господина Буракова, строительство ведется в западной промышленной зоне донской столицы. Общая площадь нового производства составит около 5 тыс. кв м, из которых 2 тыс. кв м планируется возвести уже в 2025 году. Сейчас на площадке будущего завода уже идет строительство первой очереди производственных зданий.