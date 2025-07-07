СМИ: Россия предложила Индии два варианта истребителей — Су-57 и Су-35

По данным Defence Blog, российская госкорпорация Ростех и ПАО «ОАК» предложили Нью-Дели полную передачу технологий для производства Су-57Е на заводе Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Нашике. Ранее на этой площадке было собрано более 220 истребителей Су-30МКИ. Кроме того, Россия предложила прямую поставку самолетов Су-35М в рамках индийского тендера на поставку 117 многоцелевых истребителей.
Это позволит интегрировать такие местные системы, как ракеты дальнего радиуса действия Astra, противорадиолокационные ракеты Rudram и радары AESA Virupaksha. Такой подход отвечает индийским инициативам «Делай в Индии» и «Независимая Индия» и значительно повышает привлекательность российского предложения на фоне конкурирующих вариантов, отмечает The National Interest.
Ростех готов в течение трех-четырех лет поставить 20−30 самолетов Су-57Е для удовлетворения насущных потребностей ВВС Индии, а после 2030 года — от 70 до 100 самолетов, уточняет DB.
Ростех утверждает, что Су-35М на 70−80% схож с Су-30МКИ, что упрощает техническое обслуживание и переход к пилотированию. Компания особо отметила эффективность Су-30МКИ во время операции «Синдур» в мае 2025 года, когда истребители российского производства обеспечивали прикрытие с воздуха и наносили удары ракетами BrahMos по базам пакистанских ВВС.
В Москве полагают, что в течение двух-трех лет смогут передать Нью-Дели от 36 до 40 самолетов, пишет DB. Стоимость Су-35М оценивается в 65−80 млн долларов за единицу, что делает его более рентабельным, чем французский истребитель Rafale стоимостью 120 млн долларов или американский F-35 стоимостью 100 млн долларов. Оснащение Су-35М гиперзвуковыми ракетами Р-37М большой дальности и ракетами К-77М может быть использовано для выполнения высотных операций над Гималаями, предполагает издание.
Кроме того, в Индии больше заинтересованы в покупке «Изделия 177S». Этот самолет дебютировал на авиасалоне в Чжухае в 2024 году, имеет срок службы 6000 часов, что в три раза больше, чем у его предшественника. Его двигатель оснащен зазубренными выхлопными соплами для уменьшения радиолокационной и инфракрасной заметности и отличается более высоким отношением тяги к массе, чем у AL-31FP. Хотя 177S еще не прошел летных испытаний, Ростех предположил, что международные обязательства — возможно, со стороны Индии — могли бы ускорить его внедрение.
Сделка с Индией не только принесет России значительные финансовые выгоды, но и укрепит ее позиции как ключевого поставщика вооружений и поможет сохранить особые отношения между двумя странами, отмечает TNI.