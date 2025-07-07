СМИ: Россия предложила Индии два варианта истребителей — Су-57 и Су-35

Кроме того, в Индии больше заинтересованы в покупке «Изделия 177S». Этот самолет дебютировал на авиасалоне в Чжухае в 2024 году, имеет срок службы 6000 часов, что в три раза больше, чем у его предшественника. Его двигатель оснащен зазубренными выхлопными соплами для уменьшения радиолокационной и инфракрасной заметности и отличается более высоким отношением тяги к массе, чем у AL-31FP. Хотя 177S еще не прошел летных испытаний, Ростех предположил, что международные обязательства — возможно, со стороны Индии — могли бы ускорить его внедрение.