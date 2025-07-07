На одну из улиц Новосибирска нанесли суперпрочную разметку

В Новосибирске тестируют новую прочную разметку. Ее нанесли на участке эстакады «Ипподромская — Писарева», сообщили в городской администрации.
«С помощью инновационного материала — двухкомпонентной краски — покрасили пешеходный переход и стоп-линию», — уточнили в пресс-службе.
По заявлениям производителя, белорусской компании «СТиМ», этот материал более износостойкий и значительно превышает аналогии из премиальных эмалей. Например, ту же АК 511, которую сейчас используют для разметки.
Второй плюс этой краски — она дешевле пластичных материалов, которые наносят на участках мест концентрации ДТП и около образовательных учреждений. Третий — разметку могут наносить сотрудники ГЦОДД без подрядчиков.
В мэрии отметили, если преимущества двухкомпонентной краски подтвердятся и дадут положительный результат, ее будут использовать и на других улицах.