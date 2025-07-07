Уралвагонзавод представил на «Иннопроме» заправку для электромобилей

Предприятие привезло на выставку и другие разработки. Среди них — полувагоны «Урал» и «БАМ» грузоподъемностью до 151 тонны и рабочим диапазоном от −60° до +50°. В предприятии подчеркнули, что «БАМ» может перевозить на 6% больше грузов, чем другие инновационные вагоны, и на 13% больше, чем старые модели. Их срок службы составляет 32 года.