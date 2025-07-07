Предприятия из Челябинской области участвуют на выставке «Иннопром»

У Челябинской области на «Иннопроме» свой стенд. Там можно найти и экспозицию, представленную Магнитогорским металлургическим комбинатом. Она рассказывает о производственных площадках, выпускаемой предприятием продукции, технологиях, используемых в производстве, инновационных решениях. Также сюда включили материалы для машиностроения, например, прочные марки стали бренда «Magstrong».
В экспозицию стенда Челябинской области включили и макет новой «РМК Арены», которую в Челябинске сейчас строит «Русская медная компания». Отметим, что на «Иннопром» привезли даже целый трамвай — новую модель вагона с пятью секциями представляет Усть-Катавский вагоностроительный завод. А от Челябинского завода «Русский робот» в Екатеринбург на выставку отправился новый консольно-портальный робот GR-40.
Южноуральский регион со своей экспозицией показывает себя, как одного из самых индустриально развитых в стране.
Отметим, что участники «Иннопрома» не просто демонстрируют свои лучшие разработки, но и заключают соглашения о деловом сотрудничестве.