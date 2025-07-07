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Предприятия из Челябинской области участвуют на выставке «Иннопром»

Крупное мероприятие проходит в эти дни в Екатеринбурге. На выставке свои технологии и разработки презентуют российские компании.

Источник: Пресс-служба ПАО ММК

У Челябинской области на «Иннопроме» свой стенд. Там можно найти и экспозицию, представленную Магнитогорским металлургическим комбинатом. Она рассказывает о производственных площадках, выпускаемой предприятием продукции, технологиях, используемых в производстве, инновационных решениях. Также сюда включили материалы для машиностроения, например, прочные марки стали бренда «Magstrong».

В экспозицию стенда Челябинской области включили и макет новой «РМК Арены», которую в Челябинске сейчас строит «Русская медная компания». Отметим, что на «Иннопром» привезли даже целый трамвай — новую модель вагона с пятью секциями представляет Усть-Катавский вагоностроительный завод. А от Челябинского завода «Русский робот» в Екатеринбург на выставку отправился новый консольно-портальный робот GR-40.

Южноуральский регион со своей экспозицией показывает себя, как одного из самых индустриально развитых в стране.

Отметим, что участники «Иннопрома» не просто демонстрируют свои лучшие разработки, но и заключают соглашения о деловом сотрудничестве.