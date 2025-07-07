Предприятия из Челябинской области участвуют на выставке «Иннопром»

В экспозицию стенда Челябинской области включили и макет новой «РМК Арены», которую в Челябинске сейчас строит «Русская медная компания». Отметим, что на «Иннопром» привезли даже целый трамвай — новую модель вагона с пятью секциями представляет Усть-Катавский вагоностроительный завод. А от Челябинского завода «Русский робот» в Екатеринбург на выставку отправился новый консольно-портальный робот GR-40.