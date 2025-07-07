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В Самаре владельцы торговых точек должны будут согласовывать их внешний вид

В Самаре предпринимателей обязали согласовывать внешний вид нестационарных киосков и ларьков.

В Самаре ввели обязательное требование о согласовании внешнего вида нестационарных торговых объектов. Изменение внесли в правила благоустройства. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.

«В современном городе не должно быть разномастных ларьков, собранных из подручных материалов. Эпоха рынков 90-х давно закончилась и пора к этому привыкать. Этот раздел будет вступать в силу постепенно», — написал мэр.

Все владельцы торговых точек должны будут привести их в порядок. Напомним, в Самаре разрешили перемещать транспортные средства жителей, если они мешают уборке, очистке кровель, вывозу мусора, ремонту дорог и дворов. Передвигать машины будут в пределах зоны видимости, без эвакуации на штрафстоянку.