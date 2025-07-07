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В Ростове построят завод автокомпонентов за 500 млрд рублей

Компания «Центр испытаний и экспертиз» построит в Ростове завод по производству выпускных систем для разных видов транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Предполагается, что «Центр испытаний и экспертиз» построит завод по производству автокомпонентов за 500 млн рублей. На производстве будет изготавливать импортозамещающие выпускные системы для различных видов транспорта общей мощностью более 40 тысяч изделий в год. Планируется создать производственные площади на 5000 кв.метрах и оснастит их современным оборудованием. Новый завод позволит создать 100 рабочих мест, объем инвестиций — 500 млн рублей. Соглашение было подписано на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.