В Самаре утвердили новый принцип реализации стройпроектов — все для удобства горожан

В Самаре состоялось первое заседание Совета по градостроительству, на котором были приняты важные решения о реформировании подхода к застройке городской территории.
Одним из ключевых стало решение об оптимизации законодательной базы в сфере градостроительства. Введены новые критерии и нормы, направленные на улучшение качества жизни горожан.
Речь идет о перераспределении полномочий между региональными и муниципальными органами власти, а также о создании условий для более эффективного развития городской инфраструктуры.
Как отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, главная задача — сделать так, чтобы бюрократические процедуры не тормозили развитие строительства и урбанизации:
«Нужно, чтобы документы работали на практику, а не мешали ей».
Теперь жилые комплексы будут проектироваться по принципу комплексного освоения территорий или на основе утверждённых проектов планировки.
Это подразумевает заранее определённое количество парковок, наличие социальных объектов (школ, детских садов, поликлиник) и достаточный уровень озеленения.
Застройщики обязаны будут подробно изучать особенности участка ещё до начала торгов.
Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев подчеркнул, что такой подход позволит избежать типичных ошибок прошлого — таких как недостаток коммуникаций или плохая доступность социальной инфраструктуры:
«Мы будем регулярно собирать Совет по градостроительству, чтобы учитывать мнение экспертов и общественности. Наша цель — сделать город удобным и комфортным для жизни».
Первые проекты, разработанные по новым правилам, рассмотрят через две недели. Ожидается, что новый подход поможет избежать проблем, возникавших ранее, и обеспечит высокое качество жизни для новых жителей.
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