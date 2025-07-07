Налоговая служба назвала отрасли, которые ожидают проверки июле

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Государственная налоговая служба (ГНС) обнародовала список, где указала, какие отрасли экономики будут подвержены проверкам в июле. Сообщается, что проверять будут использование кассового оборудования при осуществлении денежных расчетов и других нарушений действующего законодательства.