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Налоговая служба назвала отрасли, которые ожидают проверки июле

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Государственная налоговая служба (ГНС) обнародовала список, где указала, какие отрасли экономики будут подвержены проверкам в июле. Сообщается, что проверять будут использование кассового оборудования при осуществлении денежных расчетов и других нарушений действующего законодательства.

Источник: Sputnik.md

Также ГНС опубликовала список отраслей, которые в этом месяце попадут под налоговый контроль методом оперативной проверки. Ими стали:

  • розничная торговля товарами, продуктами и материалами, особенно в магазинах;
  • услуги HoReCa;
  • деятельность в сфере досуга;
  • автомобильные пассажирские перевозки;
  • торговля через онлайн-платформы.

Кроме того, в рамках рассмотрения петиций, обращений, жалоб, информации из средств массовой информации, ГНС продолжит проводить оперативные налоговые проверки налогоплательщиков, деятельность которых сопряжена с рисками налогового несоответствия.