Налоговая служба назвала отрасли, которые ожидают проверки июле

Также ГНС опубликовала список отраслей, которые в этом месяце попадут под налоговый контроль методом оперативной проверки. Ими стали:
- розничная торговля товарами, продуктами и материалами, особенно в магазинах;
- услуги HoReCa;
- деятельность в сфере досуга;
- автомобильные пассажирские перевозки;
- торговля через онлайн-платформы.
Кроме того, в рамках рассмотрения петиций, обращений, жалоб, информации из средств массовой информации, ГНС продолжит проводить оперативные налоговые проверки налогоплательщиков, деятельность которых сопряжена с рисками налогового несоответствия.