Власти Прикамья подписали соглашение с крупным производителем техники на ИННОПРОМе

В частности, соглашение предусматривает усиление сотрудничества региона и группы компаний в таких сферах, как промышленная кооперация, цифровые технологии, а также подготовки специалистов. Кроме того, планируется проводить совместные совещания и рабочие встречи с участием представителей холдинга и пермских предприятий. Это даст возможность производителям из Прикамья узнать конкретные потребности UMG в технологиях и продукции. А власти региона окажут информационную и организационную помощь холдингу в импортозамещении на территории края.