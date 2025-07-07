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Власти Прикамья подписали соглашение с крупным производителем техники на ИННОПРОМе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля, ФедералПрес. Пермский край будет сотрудничать с федеральным холдингом, который специализируется на производстве строительно-дорожной и специальной техники. Соглашение о партнерстве на выставке ИННОПРОМ, стартовавшей сегодня в Екатеринбурге, подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и гендиректор группы UMG Константин Николаев.

«За последние пять лет в Пермском крае серьезно укрепили дорожную отрасль, увеличив долю трасс в нормативном состоянии до 78%. Большое значение для дальнейшего развития сферы имеет то, чтобы у подрядчиков не возникало перебоев с техникой и запчастями. Соглашение с группой UMG расширит взаимодействие в области импортозамещения и технологического развития, вовлечет в промкооперацию еще больше предприятий нашего региона», — прокомментировал подписание документа Дмитрий Махонин.

По его словам, партнерство с группой UMG (ООО «Строительно-дорожные машины») позволит прикамским компаниям увеличивать объемы производства, а самому холдингу — получать высокотехнологичную продукцию, которую выпускают в Пермском крае.

В частности, соглашение предусматривает усиление сотрудничества региона и группы компаний в таких сферах, как промышленная кооперация, цифровые технологии, а также подготовки специалистов. Кроме того, планируется проводить совместные совещания и рабочие встречи с участием представителей холдинга и пермских предприятий. Это даст возможность производителям из Прикамья узнать конкретные потребности UMG в технологиях и продукции. А власти региона окажут информационную и организационную помощь холдингу в импортозамещении на территории края.

Также Дмитрий Махонин и Константин Николаев на ИННОПРОМе-2025 подписали дорожную карту по взаимодействую группы с промышленным сектором Прикамья. Она нацелена на наращивание объемов производства организациями региона высокотехнологичной продукции, продуктов и услуг для UMG.

Как отметил Константин Николаев, для регулярной модернизации машин и разработки новых образцов холдингу требуются надежные технологические партнеры.

«Соглашение с Пермским краем направлено на поиск таких партнеров. Уверен, что богатый научно-технический потенциал края найдет свое применение в передовых проектах по созданию надежной и эффективной спецтехники для нашей страны», — сказал Константин Николаев.

Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Прикамья на полях ПМЭФ-2025 подписал с президентом и председателем правления Сбербанка Германом Грефом соглашение о создании «Школы 21» в столице края.