В Ростовской области построят завод авиакомплектующих за 300 млн рублей

По информации пресс-службы, в рамках соглашения будет реализован инвестиционный проект по строительству завода комплектующих для импортозамещения деталей двигателей нескольких моделей, а также изделий для гражданских самолетов.
В настоящее время предприятие производит крепеж для авиационной отрасли. Для расширения производства и освоения выпуска новой продукции завод планирует изготавливать замки крепления лючков фюзеляжа, клипсы крепления пола, гидравлические рукава и другие комплектующие, поясняют в сообщении.
«Планируемый объем инвестиций составит около 300 млн руб. В результате будет создано 100 рабочих мест. Компания планирует активно участвовать в программах импортозамещения и обеспечивать российскую авиационную промышленность качественными комплектующими», — подчеркнул Игорь Сорокин.