В Костанайской области обновили 71 км республиканской трассы

Автодорога была построена в 1978 году и с тех пор долгое время оставалась без капитального ремонта. За десятилетия эксплуатации покрытие пришло в негодность. На многих участках асфальт разрушился, образовались глубокие выбоины, а местами дорога превратилась в грунтовку. В периоды весенней и осенней распутицы движение по трассе практически останавливалось. Особенно страдали водители большегрузов, которые не могли своевременно доставить грузы. Всё это сказывалось на снабжении населённых пунктов, местной торговле, развитии хозяйства.