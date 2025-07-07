Как выросли цены на товары в Казахстане за год

По данным Бюро национальной статистики, цены на платные услуги за год выросли на 16,1% (в мае 2025 г. — 16%), продовольственные товары — на 10,6% (в мае 2025 г. — 9,6%), непродовольственные товары — на 9,4% (в мае 2025 г. — 9%), передает BAQ.KZ.