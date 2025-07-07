Как выросли цены на товары в Казахстане за год

В региональном разрезе в июне 2025 года уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в семи регионах, из них наибольший — в г. Алматы (13,8%), Карагандинской области (13,5%), г. Астана (13,1%).
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (4,2 процентных пункта), жилищные услуги (1,8 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта).
К слову, за месяц уровень цен продовольственных и непродовольственных товаров повысился по 0,9%, платных услуг — на 0,8%.