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Как выросли цены на товары в Казахстане за год

По данным Бюро национальной статистики, цены на платные услуги за год выросли на 16,1% (в мае 2025 г. — 16%), продовольственные товары — на 10,6% (в мае 2025 г. — 9,6%), непродовольственные товары — на 9,4% (в мае 2025 г. — 9%), передает BAQ.KZ.

Источник: pixabay

В региональном разрезе в июне 2025 года уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в семи регионах, из них наибольший — в г. Алматы (13,8%), Карагандинской области (13,5%), г. Астана (13,1%).

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (4,2 процентных пункта), жилищные услуги (1,8 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта).

К слову, за месяц уровень цен продовольственных и непродовольственных товаров повысился по 0,9%, платных услуг — на 0,8%.