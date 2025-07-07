В июле пройдет традиционная межрегиональная выставка «Прикамский Агрофест»

В поселке Ферма Пермского округа, на площадке конно-спортивного комплекса 17−18 июля будет проходить межрегиональный форум «Прикамский Агрофест». Сквозной темой станет повышение эффективности агрокомплекса.
Деловая программа форума будет посвящена инновациям в отрасли, включая биоэкономику и ИТ-решения, ресурсосбережению и кадровой политике, технологиям переработки и продвижению продукции.
Полевая часть форума будет включать выставку племенных животных, Всероссийский конкурс профмастерства по профессии «механизатор» и этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Кроме того, на этой же площадке пройдет форум сельской молодежи.