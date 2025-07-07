Казахстан и БРИКС: новый этап взаимодействия на глобальной арене

Глава казахской делегации выразил поддержку усилению роли Средних держав Азии, Африки и Латинской Америки в глобальном процессе принятия решений. В данном контексте внимание участников Саммита было привлечено к ряду инициатив нашей страны на международной арене, в том числе созданию Регионального центра по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана в Алматы и проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий.