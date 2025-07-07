Казахстан и БРИКС: новый этап взаимодействия на глобальной арене

В первый день Саммита приняли участие главы государств и правительств, высокие представители стран-членов и стран-партнёров объединения, а также руководители международных организаций.
Участники мероприятия акцентировали внимание на необходимость укрепления мультилатерализма, обеспечения справедливого мирового порядка и устойчивого развития. Ключевые посылы сводились к необходимости расширения представленности стран Глобального Юга в глобальном управлении. Была выражена обеспокоенность по поводу интенсификации вооружённых конфликтов, усиления протекционизма в международной торговле и нарастания геополитических разногласий.
«Астана реализует сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, сооружая мосты, а не стены, и развивает партнёрские отношения со всеми странами» Мурат Нуртлеу.
Глава казахской делегации выразил поддержку усилению роли Средних держав Азии, Африки и Латинской Америки в глобальном процессе принятия решений. В данном контексте внимание участников Саммита было привлечено к ряду инициатив нашей страны на международной арене, в том числе созданию Регионального центра по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана в Алматы и проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Кроме того, Министр подчеркнул заинтересованность Казахстана всесторонне расширять экономические связи со странами БРИКС, а также развивать цифровые технологии, отдельно отметив успехи Казахстана в этой области.
«Казахстан готов к сотрудничеству в продвижении человеко-центричного, инклюзивного и устойчивого подхода для обеспечения честного и справедливого цифрового будущего человечества» Мурат Нуртлеу.
На полях Саммита Министр иностранных дел Казахстана провёл встречи с Генеральный секретарём ООН Антониу Гутерришем, Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, Президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, а также Министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым, в ходе которых были обсуждены приоритетные направления как многостороннего, так и двустороннего взаимодействия.
Объединение БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa), созданное в 2006 году, охватывает 35% территории, 50% населения планеты, а также 40% мирового ВВП.
В БРИКС входят 11 стран-членов (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Эфиопия, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Иран), а также 10 стран-партнёров (Казахстан, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан). Помимо этого, на Саммит приглашены представители Чили, Колумбии, Турции, Уругвая, Палестины, Кении, Мексики, Африканского совета, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Банка развития Латинской Америки и Карибского бассейна, Нового банка развития, ООН, ВТО и ВОЗ.